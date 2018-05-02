Лондон, 2 мая, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают демонстрировать некоторый рост. Об этом свидетельствуют данные торгов на международных площадках сегодня, 2 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На Лондонской бирже июльские фьючерсные контракты на нефтяную смесь североморской марки Brent выросли в цене на 0,1% — до $73,2 за баррель.

На Нью-Йоркской бирже июньские фьючерсные контракты техасской легкой нефти марки WTI выросли в цене на 0,4% — до $67,52 за баррель.