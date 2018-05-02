Сеул, 2 мая, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что подразделения вооруженных сил США, дислоцированные в его стране, не будут выведены даже в том случае, если удастся заключить мирный договор с Корейской Народно-Демократической Республикой. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на представителя администрации президента Южной Кореи.

U.S. Army Американские и южнокорейские солдаты. Южная Корея

«Вооруженные силы США в Корее являются вопросом союзнических отношений Южной Кореи и США и не имеют никакого отношения к подписанию мирного договора», — заявил представитель администрации президента Южной Кореи.

Один из источников в президентской администрации пояснил, что позиция южнокорейского правительства заключается в том, что вооруженные силы США в Корее выполняют роль посредника с сильными соседями, окружающими страну, такими как Китай и Япония.

Вопрос о возможном выводе американских войск с территории Южной Кореи начал обсуждаться в этой стране после того, как 27 апреля состоялся первый за последние десять лет межкорейский саммит на высшем уровне. Сейчас на территории Южной Кореи находятся 28 тыс. американских военнослужащих.

При этом в ходе саммита лидер КНДР Ким Чен Ын вопрос о выводе американских войск из Южной Кореи не поднимал. Более того, он выразил понимание того, что Южная Корея проведет военные учения с США, временно отложенные ради саммита.