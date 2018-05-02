Мегион, Югра, 2 мая, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Судя по падению тел на землю, инструктор мегионского клуба «Икар» старался спасти курсантку от гибели. Появились первые подробности падения двух парашютистов в Мегионе (ХМАО), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «На гребне волны». Реж. Кэтрин Бигелоу. 1991. США — Япония Прыжок с парашютом

ЧП случилось в воскресенье, 29 апреля, в районе Карасева озера в пригороде Мегиона. Во время прыжка парашют не раскрылся, в свободном падении два парашютиста — 15-летняя девушка и её 61-летний инструктор по прыжкам — упали на землю. Пострадавшие получили тяжелейшие травмы. На данный момент они находятся в реанимации.

По словам заместителя директора по допризывной подготовке ММАУ «Старт» Олега Врублевского, при прыжке в тандеме с высоты 200 метров произошло нераскрытие основного парашюта и неполное раскрытие запасного парашюта. Инструктор ухватил курсантку в полёте, перевернул на себя и девушка «приземлилась» на его тело, говорят парашютисты.

«За 21-летнюю историю существования парашютного клуба «Икар» такой случай произошел впервые. Владимир Г. — один из опытнейших инструкторов, воспитавший не одно поколение спортсменов-парашютистов, становившихся победителями региональных, федеральных и международных соревнований. И работники клуба, и воспитанники желают скорейшего выздоровления пострадавшим», — передаёт слова Олега Врублевского управление информационной политики горадминистрации Мегиона.

В клубе говорят много хорошего об инструкторе. Он является профессиональным спасателем и активным участником общественной организации «Мегионский Союз ветеранов Афганистана». Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За Отвагу», «За отличие в воинской службе», «За ратную доблесть».

Напомним, по факту происшествия СКР по ХМАО возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).