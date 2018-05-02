Вашингтон, 2 мая, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Истребитель Су-27 Воздушно-космических сил России «непрофессионально» сблизился с самолетом Boeing P-8 Poseidon ВВС США в воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Vitaly V. Kuzmin Истребитель-перехватчик Су-27

Утверждается, что во время сближения расстояние между самолетами составило порядка 20 футов (около 6 метров). Якобы в таком состоянии самолеты пребывали около девяти минут.

CNN отмечает, что сближение хоть и было «непрофессиональным», но опасности не представляло.

Напомним, самолеты ВВС и ВМС США регулярно совершают провокационные полеты вблизи российских границ в воздушном пространстве над Балтийским и Черным морями.

Эти полеты осуществляются в рамках стратегии военного блока НАТО по сдерживанию России.

Российские ВКС регулярно перехватывают боевые самолеты НАТО, что вызывает крайнюю нервозность у командования Североатлантического альянса. Каждый раз после такого перехвата страны НАТО кричат о «непрофессионализме» пилотов российских ВКС.

Последний раз подобный инцидент произошел 30 января 2018 года, когда российский Су-27 перехватил в воздушном пространстве над Черным морем самолет ВМС США.