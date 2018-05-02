Вашингтон, 2 мая, 2018, 06:04 — ИА Регнум. К операции по освобождению последних оплотов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии приступили США и их партнеры. С таким заявлением выступила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.

U.S. Navy Американский спецназ

«США, мировая коалиция и местные партнеры, включая Сирийские демократические силы, начинают операцию по освобождению последнего оплота ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии», — отмечено в заявлении Науэрт.

По словам представителя госдепа, союзникам предстоит сложная борьба, которая завершится победой. Науэрт подчеркнула, что период контроля группировки над сирийскими территориями подходит к концу, население будет избавлено от террора.

Дипломат добавила, что США и их партнеры намерены общими усилиями обеспечить безопасность Турции, Израиля, Иордании, Ирака и Ливана от террористической группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, возглавляемая США западная коалиция осуществляет военную операцию в Сирии, не имея официального разрешения Дамаска и резолюций Совета Безопасности ООН. Россия, напротив, действует на сирийской территории по просьбе президента САР Башара Асада.

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