Стокгольм, 2 мая, 2018, 05:15 — ИА Регнум. В 2017 году военные расходы во всем мире составили $1,7 трлн, что на 1,1% больше, чем годом ранее. Лидером по объему таких трат остаются США, об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ, SIPRI), опубликованном 2 мая.

Армия и деньги

На долю США в списке 15 стран с самыми высокими военными расходами приходится 35%. На втором месте — Китай, его доля составляет около 13%.

Россия (3,8%) уступила третье место Саудовской Аравии (4%). Её военные расходы впервые после 1998 года сократились на 20% и составили $66,3 млрд, отмечают эксперты.

Пятерку лидеров замыкает Индия (3,7%). На эти пять стран приходится около 60% от общего объема военных трат. Далее идут Франция и Великобритания, Германия занимает девятую строчку, Италия — двенадцатую.

Общие военные расходы 29 стран НАТО составили $900 млрд. Это составляет 52% от общемировых расходов.

В целом, по подсчетам экспертов, военные расходы в 2017 году составили 2,2% от мирового ВВП. На каждого человека, таким образом, приходится по $230.

Под военными расходами эксперты СИПРИ понимают государственные траты на вооруженные силы и расходы на мероприятия. Учитываются зарплаты и выплаты, расходы на эксплуатацию, закупку оружия и оборудования, строительство военных объектов, научные исследования и разработки.

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