Москва, 2 мая, 2018, 03:50 — ИА Регнум. В Москве более 1,5 млн человек приняли участие в массовых мероприятиях по случаю Праздника Весны и Труда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Moscow.er.ru Первомай в Москве

«В массовых мероприятиях и народных гуляньях 1 мая в столице по состоянию на 18 часов приняли участие более 1,5 млн человек», — говорится в сообщении.

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Демонстрации прошли без нарушений и иных инцидентов, отметили в полиции. Охрану правопорядка и безопасности граждан обеспечили сотрудники полиции, а также Росгвардия и дружинники.

В праздничном шествии, организованном Московской Федерацией профсоюзов, приняли участие 130 тыс. человек. Митинг, организованный ЛДПР на Пушкинской площади, собрал около 3 тыс. участников.

КПРФ организовала шествие, завершившееся митингом на Театральной площади. Акцию, по данным полиции, поддержали 3,5 тыс. человек.

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