Москва, 2 мая, 2018, 03:33 — ИА Регнум. Программа обратного выкупа акций с открытого рынка (bay-back) на общую сумму $2 млрд включена руководством «Роснефти» в дополнительные стратегические инициативы компании. Об этом сообщает пресс-служба «Роснефти».

Эмблема «Роснефти»

Речь идет о дополнительных инициативах к стратегии «Роснефть-2022», утвержденных советом директоров нефтегазового гиганта и ставящих целью технологический прорыв и повышение инвестиционной привлекательности.

Так, до конца года планируется снижение совокупной долговой нагрузки и торговых обязательств компании по меньшей мере на 500 млрд рублей, сокращение оборотного капитала на 200 млрд рублей.

Программа обратного выкупа акций нацелена на повышение доходности для акционеров, она дополнит утвержденную дивидендную политику по выплате не менее 50% чистой прибыли по стандартам МСФО. Ожидается, что выкуп акций начнется во II квартале 2018 года и продлится до 2020 года.

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Программа рассчитана на среднесрочную перспективу и будет обеспечена за счет свободного денежного потока и продажи непрофильных активов, говорится в сообщении. Ранее «Роснефть» не проводила обратного выкупа акций.

Дополнительные стратегические инициативы программы «Роснефть-2022» включают в себя новые образовательные, кадровые и социальные проекты, программы регионального развития.

Стратегия «Роснефть-2022» направлена на усиление конкурентных преимуществ компании, что актуально в условиях динамично меняющейся внешней среды. Рыночная стоимость компании фундаментально недооценена в текущих волатильных условиях, отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

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