Сан-Паулу, Бразилия, 2 мая, 2018, 03:02 — ИА Регнум. Судьба 45 человек остается неизвестной после пожара и обрушения здания в бразильском Сан-Паулу. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Данные приводятся на основании списка проживавших в высотном здании людей. Именно от этого реестра отталкиваются пожарные, работающие на месте происшествия.

Где находятся эти люди, установить пока не удалось. Некоторые из них могут находиться под завалами здания.

Пожар в небоскребе в центре Сан-Паулу, насчитывающем, по разным данным, от 24 до 26 этажей, начался 1 мая в 01:30 по местному времени. Через полтора часа охваченное пламенем здание рухнуло.

Сообщалось о гибели одного человека. По данным мэрии, около 250 человек успели покинуть высотку, их обеспечили питанием и временным жильем.

Многоэтажное здание, ранее принадлежавшее бразильской полиции, было заброшено. В нем селились люди, не имеющие жилья.

По предварительным данным, пожар возник после конфликта семейной пары, которая готовила пищу на огне. В качестве топлива мужчина и женщина использовали спирт.