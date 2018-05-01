Пхеньян, 2 мая, 2018, 02:41 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын дал согласие на встречу с президентом США Дональдом Трампом в пограничном пункте Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

По данным источников телеканала, на решение северокорейского лидера повлиял президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Глава КНДР выбрал для саммита Пханмунджом, так как это место уже оборудовано всем необходимым.

Встреча Ким Чен Ына и Трампа, отмечает источник, состоится в конце мая. Ряд мероприятий может пройти на северокорейской стороне границы.

Посещение северной стороны демилитаризованной зоны даст Трампу возможность войти в историю, отмечает телеканал. Не исключено, что еще одним участником встречи станет Мун Чжэ Ин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп подтвердил, что его встреча с северокорейским лидером должна состояться в ближайшие недели. 30 апреля американский президент написал в микроблоге, что не против встретиться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоялась историческая встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Руководители КНДР и Южной Кореи встретились впервые с 2007 года, при этом Ким Чен Ын стал первым лидером КНДР с 1953 года, посетившим Южную Корею.

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