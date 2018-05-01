Вашингтон, 1 мая, 2018, 23:26 — ИА Регнум. Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, которые Украина получила от США, не поменяют ситуацию в Донбассе. Об этом написал бывший сотрудник Пентагона Майкл Карпентер на своей странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Не стоит себя обманывать относительно того, что ракеты Javelin изменят правила игры, — написал Карпентер. — Javelin является полезным оружием и будет иметь ограниченный сдерживающий эффект, но фундаментально не повлияет на боеспособность украинской армии».

30 апреля президент Украины Петр Порошенко на странице в соцсети Facebook подтвердил информацию о том, что Украина получила одни из лучших переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

«Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию», — написал Порошенко.

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