Москва, 1 мая, 2018, 22:57 — ИА Регнум. 2 мая в Москве ожидается рекордная за 40 лет жара. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Юлия Крижанская ИА REGNUM Художники на Чистопрудном бульваре

"В среду в Центральной РФ, в теплом секторе циклона, будет преобладать солнечная и аномально теплая погода с температурным фоном близким к рекорду 41-летней давности, что, впрочем, не помешает развитию в разгар дня отдельных массивов грозовых облаков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение дня в столичном регионе возможен кратковременный дождь и гроза.

«Ночью температура в городе +13…+15°, в Подмосковье +10…+15°, — говорится в сообщении. — Днем в столице +26…+28°, по области +23…+28°».

Специалисты также предупреждают, что с 15:00 мск до 18:00 мск в Москве, несмотря на аномальную жару, могут сформироваться мощные кучевые облака.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Москве стартовал сезон работы городских фонтанов. Торжественная церемония открытия сезона состоялась вечером на Биржевой площади.