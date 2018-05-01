Донецк, 1 мая, 2018, 21:47 — ИА Регнум. Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, которые Украина получила от США, не принесут успехов ВСУ в Донбассе. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Попрошайка

«Сейчас украинскими пропагандистами по договоренности с их американскими кураторами в работу пущен очередной ход — кричать на каждом углу о поставках в ВСУ ПТРК Javelin, — отметил Басурин. — Реальных успехов это вооружение на поле боя не принесет».

По его словам, вооруженные силы ДНР способны противостоять любому оружию ВСУ.

30 апреля издание «Радио Свобода» со ссылкой на госдепартамент США сообщило, что ВСУ уже получили американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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