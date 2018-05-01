Париж, 1 мая, 2018, 21:25 — ИА Регнум. Около 40 человек доставлены в полицейские участки после беспорядков в Париже. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил префект полиции Парижа Мишель Дельпюэш на пресс-конференции.

ErrorTribune Французские полицейские

«В общей сложности мы смогли задержать 200 человек, которые были заблокированы на улице, — сказал Дельпюэш. — Около 40 направлены в полицейские участки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Париже неизвестные в масках устроили беспорядки во время первомайского шествия.

По предварительным данным, участие в демонстрации, стартовавшей от площади Бастилии, принимали более 1 тыс. граждан.

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