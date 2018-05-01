Калуга, 1 мая, 2018, 15:59 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 1 мая, глава городского самоуправления Александр Иванов и депутаты Городской думы приняли участие в торжественном митинге, организованном калужскими профсоюзами. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в митинге приняли участие представители политических партий, молодёжных и общественных организаций, работники калужских предприятий, студенты и учащиеся образовательных учреждений города.

Городская дума Калуги В Калуге прошел первомайский митинг

Глава городского самоуправления поздравил калужан с Днём весны и труда.

«Первомай остается для всех нас символом расцвета и созидания, дружбы и согласия, свободы и справедливости, мира и труда, проходят десятилетия, а Первомай по-прежнему актуален и значим для каждого, — подчеркнул Александр Иванов. — Все мы сегодня объединены одним стремлением, одним желанием и одной мечтой — превратить Калугу в процветающий город. Жители нашего города любят и умеют трудиться, за последние годы были достигнуты значительные успехи в развитии промышленности, сельского хозяйства, строительстве, благоустройстве города. Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям мы достигнем поставленных целей. От имени депутатов Городской Думы поздравляю всех калужан с праздником! Мира вам, добра, здоровья, счастья, благополучия и радости созидательного труда на благо нашего родного города и всей страны!».