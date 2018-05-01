Ереван, 1 мая, 2018, 20:47 — ИА Регнум. Завтра, 2 мая, в 8:15 (7:15 мск) лидер протестного движения против правления Республиканской партии Армении Никол Пашинян объявил о начале тотальной забастовки и акций гражданского неповиновения. Пашинян сделал подобное заявление на многотысячном митинге (около 150 тысяч) сразу же после заседания парламента Армении, на котором правящая Республиканская партия Армении проголосовала против его кандидатуры на пост премьер-министра Армении.

Photolure Акция гражданского неповиновения в Ереване

По словам Пашиняна, будут заблокированы улицы, магистрали по всей территории Армении. Кроме того, Пашинян призвал парализовать работу метро, железной дороги и аэропрта.

Требование остается прежним: избрание «народного кандидата» на пост премьер-министра и мирную передачу власти.

Лидер оппозиции назвал РПА «политическим трупом». Он заявил, что готов вести переговоры с партией власти, но только на тему полной ее капитуляции.