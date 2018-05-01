Калуга, 1 мая, 2018, 15:36 — ИА Регнум. 1 мая, в День весны и труда, в Калуге состоялось традиционное открытие обновлённой Доски почёта «Дела и люди». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в торжественной церемонии приняли участие председатель Законодательного собрания Виктор Бабурин, заместитель губернатора Константин Горобцов, глава городского самоуправления Александр Иванов и городской голова Дмитрий Разумовский.

Городская дума Калуги В Калуги открыли обновленную Доску почета

Решением Городской думы на Доску почёта были занесены имена двадцати калужан — представителей образования, здравоохранения, науки, культуры, бизнеса, промышленности и сельского хозяйства.

«Калужане, занесённые сегодня на Доску почёта — это гордость нашего города, все они много лет трудились на благо Калуги в самых разных отраслях, их кандидатуры были выдвинуты трудовыми коллективами, где были отобраны самые достойные, — подчеркнул Александр Иванов. — Среди кандидатов есть представители трудовых династий, уже на протяжении нескольких поколений работающие на калужских предприятиях. Сегодня их заслуги оценены должным образом».

Также глава городского самоуправления сообщил, что городские власти стараются отметить всех, кто внёс вклад в развитие Калуги.

«На прошедшем недавно заседании Городской думы было принято решение о присвоении званий заслуженный работник города, — рассказал Александр Иванов. — Наши выдающиеся земляки заносятся в Книгу почёта, становятся почётными гражданами Калуги, кроме того, Городской думой вручается почётный знак «За личный вклад в развитие Калуги».

Всем занесенным на Доску почёта были вручены дипломы.