Ереван, 1 мая, 2018, 20:32 — ИА Регнум. Депутаты парламента Армении на заседании во вторник, 1 мая, не утвердили кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны.

Marcin Konsek Здание Национального Собрания Республики Армения

«На специальном заседании Национального собрания Армении большинство депутатов (56) проголосовало против кандидатуры Пашиняна, — передает корреспондент ИА REGNUM. — За него отдали голос — 45».

Напомним, Пашиняну требовалось набрать 53 голоса, чтобы его утвердили главой правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля 2018 г. оппозиционная фракция «Елк» единогласно решила выдвинуть кандидатуру лидера уличного протестного движения Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении.

Оппозиционер являлся единственным кандидатом на выборах главы правительства.

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