Псков, 1 мая, 2018, 19:33 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 1 мая, состоялся профсоюзный митинг под девизом «За достойный труд! За справедливую социальную политику!», по итогам которого была принята резолюция в адрес федеральных и региональных органов власти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов, резолюцию участники митинга поддержали единогласно.

Sovprofpskov.ru Профсоюзный митинг в Пскове 1 мая 2018 года

Профсоюзы потребовали от президента страны обеспечения гарантии конституционных прав граждан на достойную зарплату и её стабильный рост, а также выступили против того, чтобы в новый состав правительства РФ были допущены лица, «дискредитировавшие себя заявлениями, призывающими к ухудшению положения населения страны».

Среди таких заявлений профсоюзы отметили предложенные поправки в законодательство о налогах и сборах, в том числе об обнулении экспортной пошлины с одновременным повышением ставки налога на добычу полезных ископаемых; о снижении страховых взносов до 22% и одновременном повышении НДС до 22%; о введении торгового сбора с оборота, а также о повышении налога на доходы физических лиц с 13% до 15%.

В резолюции митинга отдельно говорится и об идее повышения пенсионного возраста, которая «вбрасывается в публичное пространство».

«Социально-экономическое положение в Псковской области не приводит к повышению жизненного уровня большинства населения. По величине денежных доходов на душу населения, а также уровню заработной платы работников бюджетной сферы область занимает последнее место среди регионов Северо-Западного федерального округа. Зато Псковская область первая по показателю смертности в России. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в Псковской области составляет 20%. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги опережает рост заработной платы. Сохраняющаяся бедность населения является главной социальной угрозой стабильности общества», — также отмечается в резолюции.

Sovprofpskov.ru Профсоюзный митинг в Пскове 1 мая 2018 года

В ней митингующие потребовали отменить «антисоциальные законы Псковской области, ухудшающие положение социально незащищенных групп лиц» и пересмотреть налоговую политику Псковской области в отношении имущества физических и юридических лиц, «положив в основу соответствие налоговых поборов реальным доходам населения».

К митингу профсоюзов в Пскове присоединилось региональное отделение «Единой России». От руководство города псковичей поздравила с праздником заместитель главы Пскова Елена Полонская.

Другие политические силы региона — КПРФ и «Справедливая Россия» — прошли сегодня, 1 мая, по Рижскому проспекту Пскова своей, отдельной Первомайской демонстрацией.

Kprf.pskov.ru Первомайская демонстрация в Пскове

На митинге был представлен Общественный совет Псковской области — новая общественная организация, в которую позвали всех неравнодушных жителей региона. Выступающие также говорили о предстоящих в Псковской области выборах губернатора. Напомним, они состоятся в сентябре 2018 года.