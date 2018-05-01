При ударе коалиции США в Сирии погибли 25 человек — СМИ
Дамаск, 1 мая, 2018, 19:24 — ИА Регнум. Международная коалиция, которую возглавляют США, нанесла удар по сирийскому населенному пункту Эль-Фадиль на юге провинции Хасаке. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
По предварительным данным, в результате «воздушной атаки» погибли не менее 25 мирных жителей.
«Авиация так называемой коалиции США (…) совершила новую атаку, в результате которой погибли 25 мирных жителей в населенном пункте Аль-Фадель», — сообщил источник.
Напомним, военные контингенты США действуют на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения сирийского правительства.
Таким образом официальный Вашингтон и его сателлиты грубо нарушают суверенитет страны-члена ООН и нормы международного права.
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