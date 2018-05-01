Париж, 1 мая, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Неизвестные в масках устроили беспорядки во время первомайского шествия в Париже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Pablo Ibañez Французские полицейские

По данным агентства, участие в демонстрации, стартовавшей от площади Бастилии в Париже, принимали более 1 тыс. граждан.

«Французская полиция применила водометы и слезоточивый газ против сотен протестующих, после того как они стали крушить витрины магазинов (…) в Париже», — передает вещатель.

Агентство отмечает, что некоторые протестующие выкрикивали антифашистские лозунги и бросали петарды.

Демонстрации проходят и в других крупных французских городах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля на улицы городов Франции в знак протеста против реформ президента Эммануэля Макрона вышли десятки тысяч сотрудников государственного сектора.

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