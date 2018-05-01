Великий Новгород, 1 мая, 2018, 18:50 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 1 мая, состоялось традиционное шествие, посвящённое Дню весны и труда. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в нём приняли участие представители профсоюзов, предприятий и организаций города, а также многих политических партий: «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР, «Яблоко», «Союз труда», «Коммунисты России» и даже «Партии малого бизнеса России», созданной несколько лет назад в Великом Новгороде.

Ольга Ларина ИА REGNUM Новгородский Первомай — под разными политическими флагами и с традиционными байкерами

При этом новгородское отделение КПРФ отметило Первомай отдельно, перед общегородским шествием, у памятника Ленину. Коммунисты провели митинг, в резолюции которого потребовали от региональных властей прекратить рост тарифов на коммунальные услуги, установить контроль за деятельностью управляющих компаний ЖКХ, отменить «поборы» в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов и прекратить оптимизацию в здравоохранении и образовании, обернувшуюся закрытием школ и медицинских учреждений на селе. Традиционно КПРФ выступает за принятие областного закона «О детях войны».

Лозунги на общегородском Первомае звучали другие. «Единая Россия» пронесла большой транспарант «Верим в Россию — верим в себя!», а «Яблоко» вышло с лозунгом «Деньги и власть — новгородцам!».

Шествие традиционно замыкали бронетранспортер и байкеры — представители мотоклубов «Ночные волки» и «VIKING MX ДОСААФ». Отметим, что байкеры из разных городов России приезжают в Великий Новгород на Первомай уже несколько лет подряд — это стало уже традицией новгородского праздника.

Ольга Ларина ИА REGNUM БТР на первомайском шествии в Великом Новгороде — тоже традиция

Праздничный митинг открыли профсоюзы. Председатель Новгородской областной федерации профсоюзов Василий Федосов отметил, что нынешнее 1 мая запомнится тем, что МРОТ официально уравняли с прожиточным минимумом. Праздник продолжился концертом, посвящённым открытию VII летнего трудового сезона.

Вместе с новгородцами его смотрели и руководители города и области. На празднике были первые заместители губернатора Новгородской области Вероника Минина и Сергей Сорокин, мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, главный федеральный инспектор в Новгородской области Вадим Непряхин. Речей со сцены они не произносили.