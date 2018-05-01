Екатеринбург, 1 мая, 2018, 18:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге, как и по всей стране, 1 мая прошли первомайские торжества. В центре города собрались десятки тысяч человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники праздника на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM В главной колонне объединились порядка 26 тыс. человек. Представители профсоюхов, единороссы, депутаты, чиновники. Возглавил колонну губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Первой от улицы Пушкина до Площади 1905 года прошла колонна, которая собрала представителей профсоюзов, членов и сторонников партии «Единая Россия», Общероссийского народного фронта и другие. Возглавил её губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Алексей Колчин ИА REGNUM Конечно же, единороссы

Алексей Колчин ИА REGNUM Настроение людей праздничное

Алексей Колчин ИА REGNUM Во главе колонны — губернатор Евгений Куйвашев и председатель областного законодательного собрания Людмила Бабушкина

Эта колонна оказалась самой массовой, в ней прошли порядка 26 тыс. человек. Многие пришли с детьми. А некоторые жители города приняли участие в шествии в инвалидных колясках. Колонна прошла до памятника Ленину, где состоялся традиционный митинг.

Алексей Колчин ИА REGNUM Некоторые пришли на первомайское шествие даже в инвалидных колясках

Алексей Колчин ИА REGNUM Подходят к памятнику Ленину

Алексей Колчин ИА REGNUM Площадь 1905 года полна народу

Затем тем же маршрутом прошли представители КПРФ и Ленинского Комсомола, «Справедливой России» и другие. Несмотря на порой жёсткие требования, вплоть до отставки Дмитрия Медведева, настроение граждан было самым праздничным. Этому способствовала и погода.

Алексей Колчин ИА REGNUM Следующими кумачовой колонной прошли представители КПРФ, Ленинского Комсомола и их сторонники

Алексей Колчин ИА REGNUM Участница праздника