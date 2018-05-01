На демонстрацию в инвалидной коляске: Первомай в Екатеринбурге
Екатеринбург, 1 мая, 2018, 18:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге, как и по всей стране, 1 мая прошли первомайские торжества. В центре города собрались десятки тысяч человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Первой от улицы Пушкина до Площади 1905 года прошла колонна, которая собрала представителей профсоюзов, членов и сторонников партии «Единая Россия», Общероссийского народного фронта и другие. Возглавил её губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Эта колонна оказалась самой массовой, в ней прошли порядка 26 тыс. человек. Многие пришли с детьми. А некоторые жители города приняли участие в шествии в инвалидных колясках. Колонна прошла до памятника Ленину, где состоялся традиционный митинг.
Затем тем же маршрутом прошли представители КПРФ и Ленинского Комсомола, «Справедливой России» и другие. Несмотря на порой жёсткие требования, вплоть до отставки Дмитрия Медведева, настроение граждан было самым праздничным. Этому способствовала и погода.