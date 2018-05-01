Киев, 1 мая, 2018, 18:13 — ИА Регнум. На Украине успешно прошел испытания усовершенствованный боевой модуль «Дуплет». Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Житомирский бронетанковый завод» значительно повысил характеристики боевого модуля и оборудовал его усовершенствованной системой огня, которая позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь днем и ночью», — написал украинский лидер.

По его словам, официальный Киев продолжает работу над укреплением оборонного потенциала страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля президент Украины Петр Порошенко подтвердил получение ВСУ американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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