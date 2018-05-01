Тель-Авив, Израиль, 1 мая, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Израиль не стремится к началу военного конфликта с Ираном. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Никто не желает такого развития событий, — сказал Нетаньяху, отвечая на вопрос сотрудника СМИ о возможном начале полномасштабной войны между Израилем и Ираном. — Только Иран пытается поменять правила игры в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о секретном иранском архиве, ставшем добычей израильской разведки.

По его словам, на компакт-дисках в тайном хранилище, замаскированном под склад на юге Тегерана, хранились около 110 тыс. страниц и файлов.

Глава израильского правительства подчеркнул, что в основе ядерной сделки лежат ложь и обман Ирана.

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