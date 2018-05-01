Ереван, 1 мая, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Армения и Российская Федерация останутся стратегическими союзниками. Об этом, как передает Sputnik, заявил кандидат в премьер-министры Армении, глава парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян в ходе выступления на специальном заседании.

Iravaban.net Никол Пашинян

По его словам, из логики общенародного движения Армения останется членом Евразийского союза и ОДКБ.

«И мы, как слуги народа, подчиняемся этому требованию, — заявил Пашинян. — Россию мы считали и считаем стратегическим союзником. И движение не создает и не создаст никаких препятствий для армяно-российских отношений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля оппозиционная фракция «Елк» единогласно решила выдвинуть кандидатуру лидера уличного протестного движения Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении.

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