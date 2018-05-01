Тбилиси, 1 мая, 2018, 17:02 — ИА Регнум. В преддверии 17 мая, который отмечается как Международный день борьбы с гомофобией, в Грузии активизировались представители ЛГБТ. 1 мая члены неправительственной организации «Движение равноправия», которая выступает защитником прав сексуальных меньшинств, явились на заседание комитета парламента Грузии по защите прав человека и устроили на нем своеобразную акцию протеста.

Представители ЛГБТ явились на заседание явно подготовленными, с лозунгами, плакатами и требованием отставки председателя парламентского комитета Софии Киладзе. Они обвинили депутата в том, что та якобы сорвала запланированное на 17 мая мероприятие, а также в гомофобии.

Заседание получилось шумным, члены неправительственной организации не успокаивались, перекрикивали депутатов и свистели, и председатель комитета была вынуждена объявить перерыв.

Комментируя журналистам создавшуюся ситуацию, София Киладзе пояснила, что никаких заявлений, оскорбляющих представителей сексуальных меньшинств, она не делала. Председатель комитета выразила готовность отдельно встретиться с членами этой НПО и обсудить с ними волнующие их вопросы.

В защиту представителей ЛГБТ выступила народный защитник Грузии Нино Ломджария (бывший руководитель одной из прозападных грузинских НПО «Международное общество справедливых выборов и демократии»). Она присутствовала на заседании парламентского комитета, так как одним из вопросов его повестки дня был отчет омбудсмена о состоянии прав человека в Грузии. Ломджария заявила, что комитет по правам человека обязан одинаково защищать права всех слоев населения, в том числе представителей сексуальных меньшинств, и призвала политиков отказаться от содержащих признаки гомофобии высказываний.

Как сообщалось ранее, 17 мая 2013 года группа священнослужителей и представителей неправительственных организаций — сторонников традиционного уклада жизни разогнала шествие ЛГБТ, которое проходило в центре Тбилиси. Этот факт осудило мировое сообщество. Несколько священников и участников разгона шествия сексменьшинств были задержаны в административном порядке и привлечены к ответственности.