Калуга, 1 мая, 2018, 16:50 — ИА Регнум. В Калужской области мерами прокурорского реагирования, за счет реализации имущества ЗАО «Детчинский завод», находящемся в стадии банкротства было полностью погашена задолженность по заработной плате в сумме около 13 млн рублей перед 144 работниками предприятия. Об этом 1 мая сообщила ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

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По ее словам, проверки в интересах работников прокуратурой района в суд направлено 188 заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы.

Кроме того, в целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам которого юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде крупного штрафа.

Также прокуратура взяла на контроль соблюдение прав бывших работников предприятия в ходе процедуры банкротства, организовано взаимодействие с конкурсным управляющим и проведено ряд других организационных мероприятий.

Напомним, задолженность по зарплате перед работниками предприятий Калужской области к 1 марта 2018 года достигла 171 млн рублей. Большая часть суммы — это задолженность организаций-банкротов, либо предприятий, которые находятся в процессе банкротства. Также 6,5 тыс. нарушений в сфере трудового законодательства выявлено прокуратурой области в 2017 году. Возбуждено 20 уголовных дел. Большая часть нарушений связана с невыплатой заработной платы и так называемой теневой занятостью.

«Задолженность по заработной плате в регионе высокая, и здесь необходимо проявить настойчивость министерству экономики, необходимо помочь предприятиям в поиске инвесторов, — заявил на заседании регионального правительства губернатор области Анатолий Артамонов. — Данная тема, в том числе и в свете майских указов президента, находится на особом контроле руководства региона, прежде всего, надо работать с предприятиями малого и среднего бизнеса».

«Есть нарушения, и большая часть зарплаты выплачивается в конвертах, — сказал глава Калужского региона. — Та заработная плата, которая отображается в ведомостях, не отвечает реалиям. Эта категория граждан оказывается незащищенной».

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