Чебоксары, 1 мая, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Столица Чувашии удержала прошлогодний рекорд по массовости и продолжительности праздничного первомайского шествия — на улицы Чебоксар вышли 35 тыс. жителей из 44 тыс. участников по всей республике. Оппозиция признала, что власти провели, «безусловно, мощную демонстрацию», но благодаря административному ресурсу. Впрочем, этому способствовала и холодная погода, из-за которой многие не спешат открывать дачный сезон. Нынешний Первомай отличился ещё более усиленными мерами безопасности — к примеру, на отдельных остановках горожане могли лицезреть «живую стену» из полицейских вместо привычных металлических турникетов, что внушало трепет. Кроме того, праздник напоминал о наступающем Дне Победы — в строю то тут, то там звучали военные песни. В целом царило праздничное настроение, но примечательно, что горожане стали реже поздравлять друг друга с Первомаем: то ли гремевшая на площадках музыка мешала, то ли хмурая погода сказалась, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталия Николаева ИА REGNUM Спортивная интерактивная площадка

Наталия Николаева ИА REGNUM Стало много лозунгов с «Путиным»

Наталия Николаева ИА REGNUM Ветераны

Наталия Николаева ИА REGNUM Студенты

По данным чувашской полиции, «нарушений правопорядка и общественной безопасности в период проведения праздничных мероприятий не допущено». В республике охрану общественного порядка и безопасность граждан на первомайских мероприятиях обеспечили свыше 700 сотрудников полиции Росгвардии, народных дружинников и представителей частных охранных организаций (в 2017 году — свыше 600). В этом году на улицах не было видно бойцов ОМОНа и бросавшихся в глаза КАМАЗов, которые ранее стояли перед турникетами, — их сменили миролюбивые грузовые машины коммунальщиков и многочисленные сотрудники полиции, которые были повсюду по ходу шествия. Более того, на особо оживлённых перекрёстках и остановках вместо турникетов организовали «живые стенки». При этом надо отдать должное полиции, их профессионализму, терпению и такту.

Наталия Николаева ИА REGNUM Кукольный театр

Наталия Николаева ИА REGNUM Селфи

Наталия Николаева ИА REGNUM Глава мининформполитики Александр Иванов с сотрудницами

В Чебоксарах многотысячная колонна из представителей профсоюзов, трудовых коллективов, учебных заведений, политических партий, общественных движений по традиции проследовала по главным магистралям города — пр. Ленина и ул. К. Маркса, от перекрестка улицы Николаева до Красной площади. Участники «профсоюзного» первомайского шествия, к которому присоединились единороссы и члены ОНФ, которые выступали за создание новых рабочих мест, благоприятных условий труда, сохранение и укрепление социальных гарантий.

В шествии принял участие глава Чувашии Михаил Игнатьев.

«Настоящие патриоты своим трудом и преданностью избранному делу прославляют родную республику, делая ее краше и лучше. В успехах региона — результаты ежедневного труда сотен тысяч его жителей! Уверен, что, сплотившись, мы реализуем самые смелые планы дальнейшего развития родной республики!», — цитирует Игнатьева его пресс-служба.

По маршруту шествия звучала праздничная музыка, работали интерактивные площадки, где выступали творческие коллективы города, ведущие и аниматоры приветствовали и поздравляли участников шествия. Как и ранее, в колоннах не было свистелок и гуделок, поэтому участники от одной интерактивной площадки до другой шли молча. В этом году значительно меньше было детей — видимо, дают о себе знать последствия гриппа и ОРВИ. Реже, чем ранее, можно было увидеть костюмированных персонажей, хотя в целом пестрота и разноцветие праздничного шествия сохранилась.

Наталия Николаева ИА REGNUM За шествием наблюдали из окон практически всех учреждений, которые расположены возле магистрали

Наталия Николаева ИА REGNUM Эмоции

Наталия Николаева ИА REGNUM Коммунисты: первый ряд

Из парламентских партий в шествии также приняли участие члены КПРФ и «Справедливой России». При этом обе партии провели митинг: справороссы — до начала демонстрации, коммунисты — после шествия. На обоих говорилось об историческом значении праздника, который 100 лет назад, в 1918 году, в России получил статус государственного.

«Сегодня очень важно эти традиции поддерживать и, возможно, трансформировать. Например, в виде маёвок, как уже делают во многих городах. То есть с участием общественных организаций организовать тематические и игровые площадки для всех категорий жителей — как это делается, к примеру, на День города или День Республики», — предлагает депутат Госдумы Олег Николаев (фракция «Справедливая Россия»).

Говоря о настроении народа, парламентарий отметил, что «жителям очень хочется веселиться, но когда начинаешь говорить с каждым, то выходит, что им не до веселья»:

«Поднимается очень много проблем. В городах самые «горячие точки» — вопросы ЖКХ, в сельской местности — цены на молоко, вопросы животноводства, стоимости ГСМ. Вопросы в целом традиционные, но сегодня они обостряются из-за дисбаланса, разрыва цен. И везде поднимают вопросы трудоустройства».

Лидер чувашских коммунистов, депутат Госдумы Валентин Шурчанов на митинге отметил, что «перед нами стоят сложнейшие задачи — сохранение и приумножение Российской Федерации», так как правительство Медведева «продолжает либеральный курс экономической и социальной работы, который превращают в нищету нашу страну». В результате, по словам парламентария, «почти половина населения являются нищими». Он поднял проблема тракторного концерна, «на примере которого видно, «как распадается наша промышленность». И привёл разговор с чувашскими строителями, которые посетовали на том, что в регионе «более 5 тыс. квартир пустуют, так как у людей нет денег на их покупку».

После шествия на Красной площади работали развлекательные спортивные площадки. Праздник продолжился выступлением артистов чувашской эстрады, творческих коллективов дворцов культуры. Завершит праздничный день выступление группы «Стрелки».