Санкт-Петербург, 1 мая, 2018, 16:39 — ИА Регнум. Дождь в Петербурге начался почти в тот самый момент, когда на Невском проспекте стали собираться участники первомайских акций. Как сообщал корреспондент ИА REGNUM, на маевку вышли три основных колонны: в голове — «официальная», с чиновниками, «Единой Россией» и профсоюзами, в хвосте — «Марш в защиту Петербурга» и против блокировки «Телеграма», посередине — все остальные.

Дарья Драй ИА REGNUM «Свое Будущее»

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка жонглирует росссийским флагом на первомайской демонстрации

Около 11:00 к дождю прибавился сильный ветер, и первая колонна двинулась в сторону Дворцовой площади. Во главе шествовал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Погоды не убоялись также вице-губернаторы Игорь Албин, Константин Серов и спикер заксобрания Вячеслав Макаров. Впрочем, в этом году депутатов и чиновников на Первомае было заметно меньше, чем обычно.

Дарья Драй ИА REGNUM Георгий Полтавченко и Вячеслав Макаров

Дарья Драй ИА REGNUM Сопровождение ДПС

Значительную часть колонны составляли представители Ленинградской федерации профсоюзов. Они несли растяжки с громоздкими лозунгами вроде «Молодёжь наша главная ценность, которая обеспечит будущее профсоюзов».

«Да здравствует профсоюзное движение, ура!» — подбадривали участников в мегафон. «Всё, с меня хватит», — воспротивились некоторые из них и метнулись из группы марширующих в сторону метро.

Дарья Драй ИА REGNUM Митинг на Марсовом поле

В районе «Гостиного двора» всё больше демонстрантов из «официальной» колонны пытались покинуть ее, чтобы поскорее добраться до подземки. Они ныряли с зонтами под натянутые вдоль Невского канаты, полицейские старались не мешать. Сами стражи порядка вызывали сочувствие, вынужденные охранять периметр, стоя на одном месте в форменных плащах. В это сложно было поверить, но к 11:30 дождь усилился.

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстранты-клоуны

После профсоюзных колонн к Дворцовой направлялись районные отделения «Единой России». Почти перед каждым из них двигался духовой оркестр либо коллектив из знаменитых петербургских барабанщиц: в коротких юбках и без зонтов они пританцовывали, зажигательно визжали и всячески пытались поднять боевой дух товарищей. Отделение Приморского района «привело» на маевку гигантского клоуна. Некоторые другие единороссы ограничились людьми в костюмах больших белых медведей.

«Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси…», — доносилось от одной из колонн. «Нам нужны рабочие места, а не потрясения!» — убеждали зрителей из репродукторов.

Дарья Драй ИА REGNUM Барабанщицы на шествии в честь 1 мая

Дарья Драй ИА REGNUM Первомайская демонстрация в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Георгий Полтавченко и Вячеслав Макаров на первомайской демонстрации

Замыкали движение члены Общероссийского народного фронта и «Молодой гвардии Единой России». Когда колонна во главе с Полтавченко, наконец, добралась до Дворцовой, там ее встретили концертом. Впрочем, множество участников сразу начали расходиться, прикрываясь зонтами от бушующей стихии.

Тем временем, по Невскому шествовала колонна КПРФ, «Другой России», НОД, РСД и других левых движений, скандировавших «Россия — всё, остальное — ничто». В толпе были замечены портреты Сталина, Ленина, растяжки «За трезвость», люди в костюмах древнеславянских божеств. ЛДПР вооружились на Первомай имперскими флагами и лозунгом «За русскую весну!».

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие КПРФ на первомайской демонстрации

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие левых на первомайской демонстрации

Дарья Драй ИА REGNUM Профсоюзные лозунги на первомайской демонстрации

«Выше, выше черный флаг, государство — главный враг!» — мощно кричали представители Российского социалистического движения. Неподалеку феминистки выкрикивали лозунги против депутата Госдумы Леонида Слуцкого, оказавшегося в центре скандала о сексуальных домогательствах к журналисткам.

Дарья Драй ИА REGNUM «Минимум государства — максимум свободы»

Хотя самыми зажигательными колоннами в этом потоке, пожалуй, стала «Монстрация» и блок «зелёных». Обе набрали по сотне человек, но скандировали дружно и не дезертировали под навесы.

Экоактивисты привлекали внимание к уничтожению бездомных животных в связи с чемпионатом мира. «Нет кровавому футболу!», «Мир, труд, май — отходы разделяй», — кричали они.

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Дарья Драй ИА REGNUM Представители защитников животных

«Монстранты» отличились лозунгами вроде «У России два врага — чернослив и курага». «Нам сухо и тепло!» — скандировали они. Молодые полицейские следили за «монстрантами» с тротуаров и улыбались.

Особое внимание демонстранты посвятили знаменитым высказываниям российских политиков и поблагодарили их за всё: «Денег нет, но я держусь, спасибо», «Лечусь корой дуба, спасибо», «Мне не нужен интернет, спасибо». Над всем этим возвышалась огромная растяжка: «Спасибо, что согласовали». Вся процессия постепенно продвигалась в сторону Исаакиевской площади.

Замыкающей колонной стал «Марш в защиту Петербурга» и колонна «цифрового сопротивления». Они привлекли больше всего стражей порядка: перед колонной двигалось не менее десятка автозаков и автобусов с ОМОНом и полицией.

Дарья Драй ИА REGNUM Полицейский на демонстрации

На марш пришли защитники Исаакиевского собора, Пулковской обсерватории, городских парков и скверов. Но самым многочисленным и шумным блоком стала колонна в защиту мессенджера Telegram, который с переменным успехом блокируется Роскомнадзором по решению суда. Участники кричали «долой» и в адрес самого ведомства, и его руководителя Александра Жарова, и в адрес Федеральной службы безопасности. В ход пошли и достижения российского футбольного боления.

«Оп, давай-давай! Оп, давай-давай! Разблокируй, разрешай!» — кричала толпа. На флагах красовался символ «телеграмного сопротивления» — пёс-анонимус в капюшоне. Создатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что наблюдал за происходящим по трансляции и гордится петербуржцами. «Паша молодец! — как бы отвечали ему протестующие. — Прогресс не запретишь!»

Дарья Драй ИА REGNUM Изображение Павла Дурова в виде иконы

Полиция перекрыла Невский в районе Садовой улицы, чтобы колонна свернула к Марсову полю, где планировался митинг. Но участники туда не спешили: они остановились у петербургского офиса Роскомнадзора на Садовой и под вопли «Да «Телеграму», нет РКН» забросали его бумажными самолетиками. Полицейские напряглись и предупредили активистов, что могут перейти к задержаниям. Колонна двинулась дальше.

Дарья Драй ИА REGNUM Полицейский на демонстрации

Дарья Драй ИА REGNUM В защиту Telegram

На Марсовом поле все участники разбились на несколько групп, «защитники Петербурга» отделились от «защитников «Телеграма». Но выступающих не было слышно ни с одной, ни с другой стороны. У оппозиционеров водой залило мегафон, а запасного не нашлось.

Тем не менее, акция продолжалась около часа. Участники явно превысили лимит отведенного властями времени, о чем им не преминули напомнить полицейские. На Марсовом поле с угрожающим видом выстроился отряд бойцов Росгвардии. Одного активиста задержали.

Дарья Драй ИА REGNUM Митинг на Марсовом поле

Он стал не первым посетителем автозака на петербургском Первомае: к этому моменту там уже прокатились более десяти человек, державших несогласованные флаги ЛГБТ-движения, Евросоюза, Израиля, Великобритании.

Участники маевки на Марсовом пытались переждать полицейских, но последние оказались выносливее. В третьем часу дня все разошлись. В эту же минуту ливень, наконец, закончился.