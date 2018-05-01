Дождь «утопил» Первомай в Петербурге
Санкт-Петербург, 1 мая, 2018, 16:39 — ИА Регнум. Дождь в Петербурге начался почти в тот самый момент, когда на Невском проспекте стали собираться участники первомайских акций. Как сообщал корреспондент ИА REGNUM, на маевку вышли три основных колонны: в голове — «официальная», с чиновниками, «Единой Россией» и профсоюзами, в хвосте — «Марш в защиту Петербурга» и против блокировки «Телеграма», посередине — все остальные.
Около 11:00 к дождю прибавился сильный ветер, и первая колонна двинулась в сторону Дворцовой площади. Во главе шествовал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Погоды не убоялись также вице-губернаторы Игорь Албин, Константин Серов и спикер заксобрания Вячеслав Макаров. Впрочем, в этом году депутатов и чиновников на Первомае было заметно меньше, чем обычно.
Значительную часть колонны составляли представители Ленинградской федерации профсоюзов. Они несли растяжки с громоздкими лозунгами вроде «Молодёжь наша главная ценность, которая обеспечит будущее профсоюзов».
«Да здравствует профсоюзное движение, ура!» — подбадривали участников в мегафон. «Всё, с меня хватит», — воспротивились некоторые из них и метнулись из группы марширующих в сторону метро.
В районе «Гостиного двора» всё больше демонстрантов из «официальной» колонны пытались покинуть ее, чтобы поскорее добраться до подземки. Они ныряли с зонтами под натянутые вдоль Невского канаты, полицейские старались не мешать. Сами стражи порядка вызывали сочувствие, вынужденные охранять периметр, стоя на одном месте в форменных плащах. В это сложно было поверить, но к 11:30 дождь усилился.
После профсоюзных колонн к Дворцовой направлялись районные отделения «Единой России». Почти перед каждым из них двигался духовой оркестр либо коллектив из знаменитых петербургских барабанщиц: в коротких юбках и без зонтов они пританцовывали, зажигательно визжали и всячески пытались поднять боевой дух товарищей. Отделение Приморского района «привело» на маевку гигантского клоуна. Некоторые другие единороссы ограничились людьми в костюмах больших белых медведей.
«Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси…», — доносилось от одной из колонн. «Нам нужны рабочие места, а не потрясения!» — убеждали зрителей из репродукторов.
Замыкали движение члены Общероссийского народного фронта и «Молодой гвардии Единой России». Когда колонна во главе с Полтавченко, наконец, добралась до Дворцовой, там ее встретили концертом. Впрочем, множество участников сразу начали расходиться, прикрываясь зонтами от бушующей стихии.
Тем временем, по Невскому шествовала колонна КПРФ, «Другой России», НОД, РСД и других левых движений, скандировавших «Россия — всё, остальное — ничто». В толпе были замечены портреты Сталина, Ленина, растяжки «За трезвость», люди в костюмах древнеславянских божеств. ЛДПР вооружились на Первомай имперскими флагами и лозунгом «За русскую весну!».
«Выше, выше черный флаг, государство — главный враг!» — мощно кричали представители Российского социалистического движения. Неподалеку феминистки выкрикивали лозунги против депутата Госдумы Леонида Слуцкого, оказавшегося в центре скандала о сексуальных домогательствах к журналисткам.
Хотя самыми зажигательными колоннами в этом потоке, пожалуй, стала «Монстрация» и блок «зелёных». Обе набрали по сотне человек, но скандировали дружно и не дезертировали под навесы.
Экоактивисты привлекали внимание к уничтожению бездомных животных в связи с чемпионатом мира. «Нет кровавому футболу!», «Мир, труд, май — отходы разделяй», — кричали они.
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«Монстранты» отличились лозунгами вроде «У России два врага — чернослив и курага». «Нам сухо и тепло!» — скандировали они. Молодые полицейские следили за «монстрантами» с тротуаров и улыбались.
Особое внимание демонстранты посвятили знаменитым высказываниям российских политиков и поблагодарили их за всё: «Денег нет, но я держусь, спасибо», «Лечусь корой дуба, спасибо», «Мне не нужен интернет, спасибо». Над всем этим возвышалась огромная растяжка: «Спасибо, что согласовали». Вся процессия постепенно продвигалась в сторону Исаакиевской площади.
Замыкающей колонной стал «Марш в защиту Петербурга» и колонна «цифрового сопротивления». Они привлекли больше всего стражей порядка: перед колонной двигалось не менее десятка автозаков и автобусов с ОМОНом и полицией.
На марш пришли защитники Исаакиевского собора, Пулковской обсерватории, городских парков и скверов. Но самым многочисленным и шумным блоком стала колонна в защиту мессенджера Telegram, который с переменным успехом блокируется Роскомнадзором по решению суда. Участники кричали «долой» и в адрес самого ведомства, и его руководителя Александра Жарова, и в адрес Федеральной службы безопасности. В ход пошли и достижения российского футбольного боления.
«Оп, давай-давай! Оп, давай-давай! Разблокируй, разрешай!» — кричала толпа. На флагах красовался символ «телеграмного сопротивления» — пёс-анонимус в капюшоне. Создатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что наблюдал за происходящим по трансляции и гордится петербуржцами. «Паша молодец! — как бы отвечали ему протестующие. — Прогресс не запретишь!»
Полиция перекрыла Невский в районе Садовой улицы, чтобы колонна свернула к Марсову полю, где планировался митинг. Но участники туда не спешили: они остановились у петербургского офиса Роскомнадзора на Садовой и под вопли «Да «Телеграму», нет РКН» забросали его бумажными самолетиками. Полицейские напряглись и предупредили активистов, что могут перейти к задержаниям. Колонна двинулась дальше.
На Марсовом поле все участники разбились на несколько групп, «защитники Петербурга» отделились от «защитников «Телеграма». Но выступающих не было слышно ни с одной, ни с другой стороны. У оппозиционеров водой залило мегафон, а запасного не нашлось.
Тем не менее, акция продолжалась около часа. Участники явно превысили лимит отведенного властями времени, о чем им не преминули напомнить полицейские. На Марсовом поле с угрожающим видом выстроился отряд бойцов Росгвардии. Одного активиста задержали.
Он стал не первым посетителем автозака на петербургском Первомае: к этому моменту там уже прокатились более десяти человек, державших несогласованные флаги ЛГБТ-движения, Евросоюза, Израиля, Великобритании.
Участники маевки на Марсовом пытались переждать полицейских, но последние оказались выносливее. В третьем часу дня все разошлись. В эту же минуту ливень, наконец, закончился.