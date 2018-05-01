Москва, 1 мая, 2018, 16:11 — ИА Регнум. 15‑летний подросток, подозреваемый в убийстве девушки, задержан на юго‑востоке Москвы. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по городу.

Наручники

«Он (подросток) подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — говорится в сообщении.

Преступление было совершено 30 апреля на улице 4-я Новокузьминская. По версии следствия, несовершеннолетний напал на девушку, желая завладеть ее имуществом. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.

Подросток уже признал свою вину.

Читайте также: На Кубани пенсионерка подозревается в двойном убийстве и хранении оружия

А также: Вынесен приговор жителю ЯНАО, убившему собственного брата