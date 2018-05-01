Вашингтон, 1 мая, 2018, 16:06 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал «позором» тот факт, что в американские СМИ попал список из 40 вопросов, которые специальный прокурор Мюллер по делу о «российском вмешательстве» намерен задать главе американского государства. Соответствующее заявление Трамп опубликовал сегодня, 1 мая, в на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Спецпрокурор

«Такой позор, что вопросы относительно российской охоты на ведьм «утекли» в СМИ. Ни одного вопроса о сговоре. Понятно, вы придумали сфабрикованное преступление, сговор, который никогда не существовал, и расследование началось с незаконной утечки секретной информации. Замечательно!» — пишет Трамп.

Также Трамп раскритиковал тех, кто подозревает его в организации помех следствию.

«Похоже, очень трудно препятствовать следствию в преступлении, которого никогда не происходило!» — пишет Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газета The New York Times опубликовала список из более чем 40 вопросов, которые Мюллер хотел бы задать Трампу.

Спецпрокурор хочет расспросить Трампа о деталях предвыборной кампании 2016 года.

Стоит отметить, что продолжение расследования спецпрокурора Мюллера выглядит довольно странным, так как параллельное расследование, которое проводил комитет по разведке палаты представителей конгресса США дало однозначный ответ о том, что Трамп вообще никак не связан с Россией.