Киев, 1 мая, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Неизвестные хакеры взломали официальную страницу штаба карательной операции вооруженных сил Украины в Донбассе в американской социальной сети Facebook. Об этом сегодня, 1 мая, сообщают украинские СМИ.

Кукиш

Речь идет о веб-странице с адресом www.facebook.com/ato.news. Все материалы на странице оказались недоступны, а также на ней был опубликован призыв вступать в ряды вооруженных сил Донецкой и Луганской Народных Республик.

Вскоре страница была совсем закрыта для просмотра.

Напомним, с сегодняшнего дня на Украине изменился формат карательной операции в Донбассе. Если раньше Киев называл эту операцию «антитеррористической» и она проходила формально под контролем Службы безопасности Украины (СБУ), то теперь создана «объединенная группировка сил» в Донбассе под единым командованием, которая осуществляет «Операцию объединённых сил» (ООС). Командует этой группировкой генерал-лейтенант Сергей Наев.

Ряд экспертов связывает изменение формата карательной операции Украины в Донбассе с подготовкой к очередной попытке силового решения конфликта.