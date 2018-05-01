В Одессе убит американский пастор
Одесса, Украина, 1 мая, 2018, 15:17 — ИА Регнум. В Одессе убили американского пастора, который совершал богослужение в одном из местных храмов. Об этом сегодня, 1 мая, сообщают местные СМИ.
Сообщается, что тело священнослужителя было обнаружено в квартире в Малиновском районе Одессы, которую он снимал. Мужчина был связан, на теле — следы пыток.
По всей видимости квартира также была ограблена.
По данному факту украинская национальная полиция возбудила уголовное дело.
В Одесской области были задержаны двое подозреваемых.