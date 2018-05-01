Чебоксары, 1 мая, 2018, 15:01 — ИА Регнум. В Чувашии решение об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума коснётся почти 10% работающих жителей республики. Об этом заявил глава республики Михаил Игнатьев, сообщает его пресс-служба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Сегодня, 1 мая, зарплата выросла у 4 млн жителей страны в связи с поднятием МРОТ до прожиточного минимума (ПМ) — до 11 163 рублей. Данный показатель рассчитан по итогам второго квартала прошлого года. Минимальная зарплата будет корректироваться наравне с прожиточным минимум, исключение составит снижение ПМ — тогда заработная плата сохранится на прежнем уровне.

В Чувашии доведение МРОТ до прожиточного минимума затронет интересы около 10% занятого населения республики, это почти 30 тыс. человек. Такие данные привёл глава Чувашии Михаил Игнатьев

«При этом заработная плата должна повыситься не только у тех, кто работает в государственных и муниципальных учреждениях, но и во всех организациях и предприятиях. Считаю, что в целях реализации инициативы президента России все работодатели должны заранее предусмотреть дополнительные финансовые ресурсы», — было отмечено ранее в послании Михаила Игнатьева Государственному совету Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Чувашии средняя зарплата составила 24 531 рубль (в Поволжье — 29 166 рублей), среднедушевые доходы — 17 892 рубля (в Поволжье — 25 871 рублей). Это самые низкие показатели в округе. Ранее Михаил Игнатьев заявлял, что в Чувашии порядка 70 тыс. человек работают по «серым» схемам. По данным статистики, в 2016 году по сравнению с 2015 годом численность населения в Чувашии, имевшего среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума, возросла с 220 тыс. до 232 тыс. человек. Таким образом, доля населения, живущего за порогом бедности, увеличилось с 17,8% до 18,8%.

Напомним, МРОТ является базовой ставкой для оплаты труда на предприятиях и в организациях, как бюджетных, так и частных. Рост зарплаты приведет также к повышению пособия по беременности и родам неработающих женщин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 мая решением президента РФ Владимира Путина минимальный размер оплаты труда поднят до 11 163 рублей. Нынешнее повышение МРОТ — второе в этом году. С начала года данный показатель вырос с 7800 до 9489 рублей.