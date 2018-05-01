Вена, 1 мая, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не берется дать публичную оценку заявлениям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о ядерных разработках Исламской Республики Иран в обход контроля агентства. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает агентство ТАСС.

Флаг МАГАТЭ

«МАГАТЭ в соответствии со своей стандартной практикой оценивает всю имеющуюся у нее информацию касательно соглашения о гарантиях. Однако МАГАТЭ старается публично не обсуждать вопросы, связанные с любой такой информацией», — заявили в МАГАТЭ.

Напомним, премьер-министр Израиля обвинил 30 апреля Иран в сокрытии программы и архивов по ядерному оружию. Также Нетаньяху заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) якобы основан на лжи Тегерана.

Кроме того, Нетаньяху представил полученные израильской разведкой материалы. Он утверждает, что в руки израильских спецслужб попали 100 тыс. файлов, доказывающих, что «иранцы лгут» по поводу ядерной программы военного назначения.

По словам Нетаньяху, речь идет о «55 тыс. страниц и 55 тыс. файлов на 183 дисках». Он также заявил, что «ядерная сделка с Ираном основана на лжи и обмане Ирана».