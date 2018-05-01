Сан-Паулу, Бразилия, 1 мая, 2018, 14:19 — ИА Регнум. В бразильском городе Сан-Паулу обрушилось горящее многоэтажное здание. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает Associated Press.

Цитата из к/ф «Ад в поднебесье». Реж. Джон Гиллермин. 1974. США Пожар

Сообщается, что во время тушения пожара произошло обрушение горящего многоэтажного здания в центре Сан-Паулу.

Отмечается, что в здании раньше находилось управление федеральной полиции Бразилии, однако много лет оно не использовалось по предназначению и было занято сквоттерами.

По предварительным данным, при обрушении могут быть жертвы и пострадавшие. Точное число погибших не уточняется.