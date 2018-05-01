Тамбов, 1 мая, 2018, 14:18 — ИА Регнум. Сегодня в Тамбове на первомайское шествие и митинг вышли 19 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Вместе с жителями прошел от памятника Зое Космодемьянской до ледового дворца спорта «Кристалл» и глава региона Александр Никитин.

Tambov.gov.ru Первомайская демонстрация в Тамбове

«Первое мая — праздник, который не теряет своего звучания. Хотел бы пожелать, чтобы сегодня праздник был в каждой семье. Всем мира, добра, хороших майских праздников!», — сказал, в частности, губернатор.

1 мая — государственный праздник День весны и труда, а также международной солидарности трудящихся. Наиболее активное участие в праздничном шествии приняли профсоюзы, которые провели свою акцию с девизом «За достойный труд и справедливую социальную политику!». Они выступили за повышение заработной платы, обеспечение достойных условий труда и создание высокопроизводительных рабочих мест — это актуальные требования, которые нашли свое отражение и в послании президента страны Федеральному Собранию.

Колонны с красочными плакатами и баннерами прошли по центральным улицам. В шествии также приняли участие трудовые коллективы предприятий и организаций, члены политических партий, представители учреждений образования, культуры, медицины, спортсмены.

На площадке у дворца спорта «Кристалл» состоялись торжественный митинг и концерт. Перед жителями выступили творческие коллективы города. Подарком для тамбовчан стал первый областной фестиваль шашлыка. Местные производители представили на суд горожан свою мясную продукцию. Любой желающий смог отведать шашлык из различных сортов мяса по оригинальным фермерским рецептам. В первом областном фестивале шашлыка приняли участие производители из Котовска, Мичуринска, Тамбова, Рассказово и Сосновского района.

Праздничные мероприятия в течение дня прошли во всех городах и районах области.