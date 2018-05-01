Ватикан, 1 мая, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск заявил, что труд является основополагающей частью человеческого достоинства. Соответствующее заявление понтифика было опубликовано сегодня, 1 мая, в день Международной солидарности трудящихся в официальном аккаунте римского первосвященника в сети микроблогов Twitter.

Жорж де Латур. Иосиф-плотник. 1640-1645

«Мы отмечаем день святого Иосифа труженика, помня о том, что труд является фундаментальным элементом достоинства личности», — сказано в сообщении.

Сегодня, 1 мая, Римско-католическая церковь отмечает день святого Иосифа труженика, покровителя всех трудящихся.

Речь идёт об Иосифе Обручнике (плотнике) — обручённом муже Пресвятой Богородицы. О жизни его, кроме обстоятельств рождения Христа, известно мало, хотя апокрифическая литература и старалась восполнить этот пробел.

Папа Пий XII учредил праздник Иосифа труженика в 1955 году, придав светскому празднику труда новое религиозное значение — Иосиф Труженик является для христиан образцом терпения, выносливости и трудолюбия.