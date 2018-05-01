Екатеринбург, 1 мая, 2018, 12:41 — ИА Регнум. В одном из многоквартирных домов в Екатеринбурге прогремел взрыв бытового газа. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

66.mchs.gov.ru На месте взрыва

Хлопок газа произошел около 9:00 по московскому времени в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома по Черноморскому переулку. После взрыва начался пожар.

В результате взрыва и последовавшего после этого пожара пострадали 11 человек, в числе которых пожилая хозяйка квартиры, где произошел взрыв.

По данному факту прокуратура начала проверку. Уже установлено, что накануне сотрудники газовой службы отключили газовое оборудование в одной из квартир на седьмом этаже.

Также установлено, что хозяйка решила самовольно его подключить, что в итоге и могло спровоцировать взрыв в квартире. Данная версия рассматривается как основная.

«Будет установлено, когда в последний раз производился осмотр газового оборудования специализированными организациями в указанном доме, действительно ли отключалось газовое оборудование и по каким причинам», — заявили в прокуратуре.