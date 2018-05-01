Тверь, 1 мая, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Более 16 тысяч жителей Тверской области приняли участие в первомайской демонстрации в Твери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Традиция проведения мероприятия возрождена в этом году по инициативе губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба правительства Тверской области Первомайская демонстрация в Твери собрала 16 тыс. человек

1 мая на демонстрацию в честь Праздника весны и труда вышли трудовые коллективы предприятий регионов, представители волонтёрских, общественных и профсоюзных объединений четырех районов Твери, других муниципальных образований.

Колонна участников прошла от Тверского проспекта до площади Пушкина по улице Советской. Со специально установленной к празднику трибуны на Советской площади участников демонстрации приветствовали губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, члены Совета Федерации РФ от Тверской области Владимир Лукин и Андрей Епишин, глава Твери Алексей Огоньков, Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов, ветераны Великой Отечественной войны, представители профсоюзов, Герои труда, Почётные граждане Твери и региона.

«Наша основная задача — пропаганда человека труда. Шествие трудовых коллективов региона — важное мероприятие в части воспитания, пример для подрастающего поколения. Количество участников превысило наши ожидания, это хороший опыт, будем его развивать и надеемся, что это будет праздник для всех», — отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после окончания демонстрации.

Первомайская демонстрация в Твери в прямом эфире транслировалась на телеканале «Тверской проспект — Регион», сайтах региональных и районных средств массовой информации, в социальных сетях, в том числе в аккаунтах правительства Тверской области.

Мероприятия, посвященные 1 Мая, проходят сегодня также во всех муниципалитетах региона.