Санкт-Петербург, 1 мая, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Международная подводная поисковая экспедиция «Поклон Кораблям Великой Победы-2018» обнаружила в Финском заливе погибшую подводную лодку Щ-405 времён Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 мая представители экспедиции.

Экспедиция «Поклон Кораблям Великой Победы-2018» На месте обнаружения Щ-405

Подводная лодка, потерянная в 1942 году, была обнаружена 30 апреля 2018 года в районе острова Сескар на глубине 50 метров. Точное место гибели Щ-405 оставалось неизвестным 76 лет, поскольку оно не было зафиксировано в документах немецких или финских войск. После исчезновения лодки на воде советскими летчиками было замечено масляное пятно. Позже были обнаружены тела троих членов экипажа, их похоронили на острове Сескар. Всего на борту Щ-405 находилось 39 советских моряков. Все они погибли.

Как сообщают поисковики, чтобы идентифицировать находку, под воду спустились опытные участники Российского разведывательно-водолазного клуба.

«В результате исследований на дне моря стало ясно, что подлодка шла в надводном положении и погибла от взрыва на плавающей фашистской мине. При взрыве носовая часть лодки отвалилась и сейчас покоится на дне моря в 20 метрах от основного корпуса», — рассказал дайвер Константин Богданов.

По его словам, экспедиция продолжит свою работу вплоть до 9 мая, планируется обследовать ещё несколько больших участков морского дна Финского залива в поисках других кораблей ВМФ СССР, погибших во время войны.

На месте находки подлодки Щ-405 и на острове Сескар пройдут чествования погибших моряков — героев Великой Отечественной, будет отслужен православный молебен.

14-я Международная подводная поисковая экспедиция «Поклон Кораблям Великой Победы-2018» осуществляется на средства Президентского гранта 2018 года для некоммерческих организаций.

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