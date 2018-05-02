Тбилиси, 3 мая, 2018, 02:09 — ИА Регнум. В политической жизни Грузии случилось яркое событие: неожиданно для многих в политику вернулся бывший премьер-министр и действующий миллиардер Бидзина Иванишвили. Что это может означать для Грузии, пишет корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Voice of America Михаил Саакашвили и Бидзина Иванишвили. 2012

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на специально организованном брифинге рассказал, что предложил Иванишвили от имени всей команды вернуться на пост председателя учрежденной им партии «Грузинская мечта», на что Иванишвили ответил согласием. По мнению премьера, вскоре делегаты съезда единогласно выберут основателя партии ее председателем.

Это не первый призыв Иванишвили вернуться в политику, одни к нему обращались в убеждении, что только он сплотит ряды «Грузинской мечты» и решит ее проблемы и разногласия, другие призывали его «выйти из тени формального правления и занять пост реального руководителя с тем, чтобы понести ответственность за всё, что творится в стране». Нынешнюю власть последнее время все активнее критикует Михаил Саакашвили, грозящий вернуться и навести порядок. Иванишвили пытается «обеспечить себе открытой политикой личную защиту», считает Саакашвили, грозя:

«Он не может понять, что распоряжаться политикой не будет. Власть в Грузии уже в этом году вернет себе грузинский народ, который Иванишвили беспощадно грабит с помощью своих же банков. В этом году мы покончим одновременно и с правлением Иванишвили, и с нищетой народа».

Каковы же перспективы Грузии в свете этих заявлений? Один вариант — продление и упрочение власти «Грузинской мечты», от этого граждане ничего нового не ждут. Второй вариант — возвращение Саакашвили, которого запомнили за его жесткость. А есть ли третья сила, способная вернуть людям надежду на кардинальное улучшение ситуации?

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