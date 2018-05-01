Ереван, 1 мая, 2018, 11:52 — ИА Регнум. В Ереване стартовала специальное заседание парламента Армении, в ходе которого пройдет голосование по кандидатуре Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

Никол Пашинян представляет программу на заседании парламента

Между тем, лидер протестного движения и руководитель парламентской фракции «Елк» Пашинян призвал своих сторонников по всей стране «оставить все дела и собраться на площади Республики в Ереване» для того, чтобы обеспечить ему поддержку во время процедуры в главном законодательном органе страны, где Республиканская партия бывшего премьер-министра Сержа Саргсяна по-прежнему обладает большинством.

За несколько часов до начала заседания парламента Никол Пашинян заявил через Facebook, что правящая Республиканская партия Армении (РПА) пытается провалить выборы премьер-министра, назначенные на 1 мая.

«Нам только что сообщили, что во время ночной встречи во главе с Сержем Саргсяном республиканцы решили провалить выборы премьер-министра», — заявил Пашинян в видеообращении. Он напомнил, что ранее представители фракции РПА заявляли, что не собираются мешать избранию «народного кандидата».

«Я настоятельно призываю всех вас встать рано утром и с раннего утра собраться на площади Республики, чтобы противодействовать новому плану Сержа Саргсяна и Республиканской партии», — заявил лидер оппозиции, отмечая, что фракция РПА таким образом попытается восстановить власть Республиканской партии.

Между тем перед началом заседания лидер парламентской фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян косвенно подтвердил, что в их позиции наметились изменения. По его словам, фракция примет решение по сегодняшнему голосованию после того, как продолжит задавать вопросы единственному кандидату на пост премьер-министра Николу Пашиняну.

По словам Багдасаряна, когда в РПА говорили о том, что не будут мешать голосованию, они, прежде всего, имели в виду обеспечение кворума. Он, тем не менее, не исключил возможности того, что будет принято решение голосовать в «свободном режиме». Как отметил Багдасараян, он является сторонником единой позиции фракции.

Ваграм Багдасарян высказался против идеи досрочных выборов, которые, по его мнению, могут отбросить страну назад в развитии. Тем не менее, он не исключил такой сценарий при необходимости.

Для избрания Николу Пашиняну не хватает 6 голосов, которые может предоставить только фракция РПА, у которой 58 мандатов в парламенте.