Оренбург, 1 мая, 2018, 11:56 — ИА Регнум. В Оренбурге 1 мая в первой половине дня центр города стал центром притяжения. Несмотря на ветер и хмурое небо, ядро города наполнилось народом. От площади Атриум многотысячная колона прошествовала на набережную Урала, где прошёл митинг.

Наталья Хомутова Представители искусства творчески подошли к участию в демонстрации

Наталья Хомутова Колонна движется по главной городской улице — Советской

Во время шествия демонстранты пели песнии, кричали лозунги. Вокруг царила праздничная атмосфера. После шествия возле Музея истории Оренбурга прошел митинг.

Наталья Хомутова Лидер оренбургских профсоюзов Ярослав Чирков: «Для отстаивания интересов необходимо сплотиться!» Сплочённость продемонстрировала Первомайская акция

Лидер оренбургских профсоюзов Ярослав Чирков отметил положительную динамику в изменении размера заработной платы трудящихся, вместе с тем и сокращение рабочих мест, а также увеличение нагрузки на работников. Он подчеркнул, что процесс оптимизации достиг максимума и должен быть остановлен.

«Тем вызовам, которые ставит гам жизнь, всегда сподручнее справляться вместе. Сегодня мы здесь, на площади, демонстрируем, заявляем: «Труду — настоящую цену, людям труда — достойную жизнь, Оренбуржью — процветания и благополучия!» — сказал Чирков.

Наталья Хомутова Конечная точка шествия — набережная Урала

Наталья Хомутова Демонстрация завершилась. Пора сворачивать флаги

Наталья Хомутова Время после демонстрации — для кого-то отдых, а для кого-то работа

Стоит отметить, что в единой колонне демонстрантов не было ряда политических партий. Региональные отделения ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и движения «Левый фронт» праздновали Первомай особняком.

Наталья Хомутова Митинг оппозиции

Параллельно с профсоюзами КПРФ, «Справедливая Россия» и «Левый фронт» организовали на площади Атриум митинг. Правда, на фоне участников профсоюзного шествия число участников этого митинга было несравненно мало — около 200 человек. На митинге с политическим окрасом также звучала тема труда и его оценки, а также призыв объединиться в протесте против чиновников.

Наталья Хомутова У оппозиции свои плакаты

Лидер областного отделения КПРФ Максим Амелин заявил, что необходимо объединяться единым фронтом. В борьбе с властью есть единственный протест — солидарный и массовый. Когда защищать интересы населения выходят сотни людей, то власть плюёт на эти сотни, когда выходят тысячи — власть прислушивается, а когда выходят миллионы — власть в стране меняется.

Лидер регионального отделения «Справедливой России» Владимир Фролов заявил, что необходимо сокращать заработные платы депутатов Госдумы. Он подчеркнул, что проявлял депутатскую инициативу, пытаясь ограничить заработную плату губернатора, но безуспешно. Он сообщил, что в Госдуме рассматривается вопрос уменьшения зарплаты депутатов российского парламента:

«Почему они должны получать по 800 тысяч, когда средняя зарплата по России 36 тысяч?»

Также он проинформировал, что оренбургские депутаты заксобрания получают заработную плату в два с половиной раза выше средней по экономике — примерно 70−75 тысяч рублей, подчеркнув, что это не 800 тысяч, которые установили себе российские парламентарии. Он заявил о необходимости сокращения доходов всех чиновников — по всей вертикали власти.

Лидер оренбургского движения «Левый фронт» Нурлан Мунжасаров пояснил, что политические объединения не захотели идти в одной колонне с профсоюзами, поскольку этот орган на самом деле не защищает интересы трудящихся, а на демонстрацию люди пришли в добровольно-принудительном порядке.

Наталья Хомутова Первомай стал семейным праздником. Люди радовались солнцу, теплу, а дети — ещё и изобилию воздушных шаров

Между тем люди в многотысячной колонне не были похожи на грустных невольников. Шествие проходило под флагами трудящихся, с шарами, лозунгами, транспарантами, цветами. У участников были радостные лица.

Примечательно, что против течения ранее хотели пойти и монстранты. Однако им запретили проведение альтернативной первомайской акции. Профсоюзы ожидали всяческих провокаций во время шествия. Однако обошлось без них. Между тем на сайте, посвященной монстрации в Оренбурге, объявлен сбор в сквере им. Ленина в 14:00 местного времени (12:00 мск). Город в ожидании провокации… В настоящее время в сквере проходит концерт в честь Первомая, организованный силами коммунистов.