Москва, 3 мая, 2018, 01:12 — ИА Регнум. В последние годы «ценовые войны» вокруг поставок природного газа стали привычным явлением. Почему газ так отличается своим ценовым поведением от, казалось бы, родственных ему угля и нефти, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Delo-group.ru Цистерны с нефтью

Газ, в том числе и природный, довольно тяжело складировать и хранить. Одна из причин отсутствия всепланетного газового рынка состоит именно в этом — объемы имеющихся подземных газовых хранилищ (ПХГ) позволяют оперировать поставками только на региональном уровне. Глобализаторов всего и вся этот факт не может не раздражать, но пока попереть против законов физики не получается. Одной из попыток такого рода была идея, воплощенная в Третьем энергетическом пакете, принятом с целью «развития европейских либеральных рыночных ценностей», так его задача сформулирована официально. В действительности же этот пакет призван совершенно антирыночными мерами ограничить возможности поставщиков.

Газ как полезное ископаемое совершенно нелиберально распределился по планете, сосредоточившись всего в нескольких странах. Причем «нормальным» для Европы путем, то есть военным вторжением, эта проблема все никак не решается. Приходится крючкотворствовать, ставя препоны на пути договоренности с естественными монополистами — обладателями газового ресурса. Какие торговые битвы разворачиваются вокруг поставок голубого топлива и где Россия может реализовать свои решающие преимущества в этой сфере?

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