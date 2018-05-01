Улан-Удэ, 1 мая, 2018, 11:43 — ИА Регнум. В столице Бурятии — городе Улан-Удэ — более 3 тысяч человек присоединились сегодня, 1 мая, к празднованию Дня Весны и Труда. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Egov-buryatia.ru 1 мая в Улан-Удэ

Egov-buryatia.ru День Весны и Труда в Улан-Удэ

Для горожан и гостей города подготовили насыщенную праздничную программу. В 11:00 по местному времени на площади Советов состоялся торжественный митинг. В городских парках в честь 1 мая провели культурно-развлекательные программы. Желающие приняли участие в благотворительной акции по сбору детских вещей для малоимущих семей, а также в акции по сбору и утилизации использованных батареек.

В парке Юбилейном улан-удэнцы и гости города поучаствовали в интеллектуальных играх, мастер-классах, параде детских колясок «Юные патриоты» и танцевальном флешмобе от театра современного танца «Угол зрения». В парке им. С. Н. Орешкова также прошли концертные программы, конкурсы и состязания, танцевальные флешмобы. Выступил муниципальный духовой оркестр, сообщили ИА REGNUM в городском управлении по информационной политике.

Egov-buryatia.ru В Бурятии отпраздновали День Весны и Труда

«От имени органов местного самоуправления и от себя лично сердечно поздравляю всех с замечательным праздником — с Первомаем, праздником Весны и Труда! Этот праздник прочно вошёл в историю каждой семьи, мы любим этот праздник и очень к нему привыкли. Сегодня мы чествуем людей труда, людей-созидателей, которые своими руками создают материальное блага, делают наш город красивым и уникальным. Каждый год накануне праздника в Улан-Удэ проходит общегородской субботник. Огромное спасибо всем тем, кто принял участие в санитарной очистке и благоустройстве города», — сказал на митинге мэр Улан-Удэ Александр Голков.

С праздником 1 мая жителей Бурятии поздравил также глава региона Алексей Цыденов.

«Поздравляю вас с этим красивым, солнечным, добрым, светлым весенним праздником — праздником, труда, мира, хорошего настроения. У нас, конечно, много задач впереди, но вы видите, что мы движемся. У нас уже многое изменилось за прошлый год, в этом году, пусть он только начался, уже есть определенные успехи. В марте мы уже закончили первый этап реконструкции улан-удэнских очистных. В этом году практически в два раза будет больше ремонта дорог по Улан-Удэ, чем в прошлом году. У нас начинает строиться новый современный аэропорт. Мы уже заключили контракт на строительство онкоцентра в Улан-Удэ. У нас большие планы, большие задачи и большие возможности. Всех поздравляю с тем, что мы трудимся, мы трудимся все вместе, вместе достигаем результатов. Наша красивая республика, наш красивый город получает новое дыхание, новое движение. Мы вместе с вами все соучастники этого. Поздравляю вас с праздником, желаю мира, добра, улыбок, хорошего настроения и всего самого наилучшего. С праздником!» — сказал глава республики.

Напомним, год назад, поздравляя жителей региона с Днём Весны и Труда, Алексей Цыденов заявил, что Бурятия может стать «суперреспубликой»:

"Только нашим совместным трудом и с таким хорошим настроением мы сделаем Бурятию процветающей. Мы сделаем нашу республику суперреспубликой. Уже есть результаты, мы начинаем масштабное дорожное строительство, начинаем решать экологические вопросы, авиация по-другому полетела, снижены энерготарифы».