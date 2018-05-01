Киев, 2 мая, 2018, 00:52 — ИА Регнум. Может ли существовать государство, в котором рейтинг политиков стремится к нулю? Как пассивность народа дарует украинской преступной элите дополнительное время для развала страны, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Данные, полученные украинской социологической группой «Рейтинг» способны потрясти воображение: курс на украинизацию поддерживают всего лишь 3% населения, действующий президент не имеет ни малейшего шанса на переизбрание, а хоть какой-то народной поддержкой может похвастать лишь вовремя дистанцировавшаяся от постмайданных «достижений» Тимошенко. Одной из задач, которые решал этот опрос, было продвижение свежих «политиков» в виде певца Святослава Вакарчука и актера Владимира Зеленского. В качестве политтехнологии, основанной на том, что клоуны во власти маскируют преступления своих коллег, вполне «разумное» продолжение. В качестве запасного эшелона сойдут и Вакарчук с Зеленским, если артисты, пребывающие в украинской власти сейчас, доведут граждан Украины до точки кипения.

Впрочем, такой вариант развития событий возможен, но пока не просматривается. Несмотря на полное разочарование своими избранниками, украинский народ не спешит делать из этого факта революционных выводов. А, учитывая отсутствие позитивных вариантов развития событий в борьбе украинского олигархата за власть, стране, похоже, предстоит пройти путь самоуничтожения до конца.

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