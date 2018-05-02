Ярославль, 2 мая, 2018, 05:16 — ИА Регнум. Примерно там же, где сейчас находится мусорный полигон «Скоково», когда-то хотели построить микрорайон «Новый Ярославль». Теперь здесь мусорная гора, которой 15 лет назад не было и которая за эти годы, как выяснилось, росла быстрее окрестных деревьев, в итоге превысив их вдвое. Впрочем, как говорит начальник полигона, высота полигона 24 метра, а можно до 50 — так что места для мусора еще много. Увиденным в «Скоково» делится корреспондент ИА REGNUM Антон Голицын.

ИА REGNUM Гора мусора значительно выше леса

С тех пор как сюда начали возить московский мусор, территория полигона находится под усиленной охраной, однако журналистов под контролем пресс-службы правительства пустили. Показанный им процесс «утилизации отходов» оказался прост: приезжает мусоровоз, сгружает мусор, и по нему проезжает утрамбовочная машина. Всё.

Значительная доля мусора — пищевые отходы, которые тут же и гниют, зловонной жижей смешиваясь с дождем и талой водой и просачиваясь в почту (гидроизоляции на полигоне нет). Впрочем, на полигоне уверяют, что этот фильтрат не доходит до грунтовых вод, а стекает в обводную канаву, в самой низкой точке которой есть накопитель. Накопитель представляет собой бетонную емкость в земле, к которой тянется канава, по которой течет черная жидкость. Рядом с накопителем — насос, из емкости на полигон идет пластиковая труба, фильтрат закачивается обратно на тело полигона, и, по словам сотрудников областного правительства, это «прогрессивная технология». Казалось бы — каким образом жижа, вытекшая из мусорной кучи, закачиваясь обратно в кучу, решает проблему своей загрязненности? По логике, она становится еще грязнее, потом стекает обратно и так по кругу, причем фильтрата должно становится больше, но на этот случай от емкости для сбора фильтрата отходит еще одна канава. Эта канава отделена от главной дамбой, которая не особо помогает — с другой стороны дамбы бодрым ручейком течет вода. Куда она течет?

«Известно куда, в Нору. Тут до нее два километра», — говорит бывший главный эколог «Скокова» Александр Большаков.

Примечательно, что в этот ручеек закинута такая же труба, как и ведущая на тело полигона. Выглядит так, словно ядовитую жидкость втихаря сбрасывают в ручей, который течет в Нору, текущую в Волгу. Но, говорят работники полигона, труба лежит просто так, потому что ее надо было куда-то положить. А то, что одним концом в ручей — это ничего…

Читайте подробности, смотрите фоторепортаж: «Новое Ядрово», или Чего ждать от ярославского полигона «Скоково»

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