Вашингтон, 1 мая, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп снова отложил введение ввозных пошлин на сталь и алюминий для Евросоюза и ряда других стран до 1 июня. Об этом накануне, 30 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Источник The Wall Street Journal также подтверждает эту информацию.

DonkeyHotey Дональд Трамп

Сообщается, что решение о переносе сроков введения пошлин было принято всего за несколько часов до истечения предыдущего срока, согласно которому пошлины должны были вступить в силу с 1 мая.

Напомним, ранее планировалось, что США введут заградительные пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий для стран Евросоюза, Канады и Мексики. Данные пошлины уже действуют в отношении Китая, России, Японии и ряда других стран.

Источник Reuters также сообщил, что администрация Трампа смогла договориться в вопросах поставок стали и алюминия с Аргентиной, Австралией и Бразилией. Подробности этих договорённостей будут завершены в течение следующих 30 дней.

В течение этого же срока будут продолжены переговоры с Канадой, Мексикой и Евросоюзом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта президент Трамп объявил о введении пошлин на ввоз в Америку стали и алюминия. Такие меры Трамп принял исходя из своей стратегии возвращения американских капиталов в США и развития американской промышленности.